عامل مشابه بين مدربي الجزائر والسنغال

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين منتخبي الجزائر والسنغال، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

وقبل إقامة مباراة الجزائر والسنغال، كان المنتخب السنغالي وصل إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية بعد الفوز على منتخب تونس بهدف دون رد، بينما فاز المنتخب الجزائري على المنتخب النيجيري يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل هدف.

عامل مُشابه بينهما:

جدير بالذكر أن الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه مدربي الجزائر والسنغال على الترتيب، يُوجد عامل مشابه بينهما، حيث وُلد جمال بلماضي في مقاطعة شامبيني سور مارن في مدينة باريس الفرنسية، وعاش بها لفترة؛ وذلك بسبب تمثيله لنادي باريس سان جيرمان في الفترة من 1995 حتى عام 1996.

أما المدرب السنغالي أليو سيسيه والذي يستعد اليوم لخوض مباراة الجزائر والسنغال، فانتقل إلى مقاطعة شامبيني سور مارن في سن التاسعة مع أسرته من السنغال، وقضى في المقاطعة الفرنسية فترة، حيث لعب لنادي باريس سان جيرمان في الفترة من عام 1998 حتى عام 2002.

وقبل إقامة مباراة الجزائر والسنغال، كان المدرب الجزائري جمال بلماضي أطلق تصريحًا غير موفق تجاه الجمهور المصري؛ حيث قال بأنه غير مهتم بتشجيع الجمهور المصري للمنتخب الجزائري، مضيفًا أن الجمهور الجزائري سيصل من بلاده إلى مدينة القاهرة من أجل تشجيع محاربي الصحراء أمام أسود التيرانجا.

ويذكر أن المنتخب السنغالي يسعى للفوز في مباراة الجزائر والسنغال، وذلك من أجل الفوز باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ السنغال، بينما يأمل المنتخب الجزائري في الفوز بثاني ألقابه في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز باللقب للمرة الأولى في عام 1990 في الجزائر.

وسبق أن أُقيمت مباراة بين الجزائر والسنغال في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وانتهت بفوز الجزائر بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف بلايلي.