عبدالرحمن العبود .. أفضل صفقة محلية في الميركاتو الصيفي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن نجم نادي الاتفاق، عبدالرحمن العبود، اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عبدالرحمن العبود الأفضل:

وأشاد الناقد الرياضي مريح المريح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصفقة انتقال عبدالرحمن العبود إلى نادي الاتحاد، مؤكدًا أنها ستكون الأفضل في الميركاتو الصيفي.

وقال: “إن صحت الأخبار عن انتقال عبدالرحمن العبود لاعب الاتفاق إلى الاتحاد فإني أراهن على أنها أفضل صفقة محلية في الفترة، لعدة أسباب أولها أن العبود 24 عامًا يعيش أفضل عطاءاته”.

وتابع مريح المريح حديثه عن عبدالرحمن العبود قائلًا: “وامتياز اللاعب في السرعة والمرواغة وصناعة اللعب أراه من أخطر اللاعبين المساندين للهجمة ناهيك عن حاسة التهديف”.

صفقات اتحادية:

ويأمل مجلس إدارة نادي الاتحاد لحسم صفقة عبدالرحمن العبود سريعًا، والانتهاء من ملف الصفقات الجديدة، قبل انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الماضي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًّا في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.