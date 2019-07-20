عبدالعزيز الفيصل: ولي العهد أبلغني بأن الدعم مثل السابق وأكثر

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، على أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغه بأن دعم الأندية سيكون مثل السابق وأكثر.

وقال عبدالعزيز الفيصل خلال مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية: ولي العهد أبلغني بأن الدعم سيكون مثل السابق وأكثر.

وأضاف الفيصل: وجدت كل الدعم من سمو ولي العهد، فقد فاجأني بقوله: “الدعم سيستمر وسيتواصل، وطلب أن يكون ذلك وفق حوكمة تسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي”.

وواصل رئيس هيئة الرياضة حديثه قائلًا: تهدف الإستراتيجية إلى وضع آلية للدعم، تطوير منظومة الحوكمة للأندية، رفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديًّا، والهدف من انعقاد الجمعية العمومية هي الاستدامة للعمل لأربع سنوات مقبلة.

وأعلن عبدالعزيز الفيصل عن أن مبلغ ملياري ونصف المليار ريال سيكون مبلغ دعم الأندية؛ وذلك من أجل فتح آفاق جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.

ويذكر أن مبلغ مليار و64 مليون ريال سيكون مخصصًا لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين، بينما سيتم دعم أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة بـ171 مليون ريال.

فيديو || سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس #هيئة_الرياضة

سمو ولي العهد وجه بأن الدعم سيكون مثل السابق و أكثر.

#استراتيجية_دعم_الأندية#KSA_SPORTS pic.twitter.com/xMhWXgfz6U — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 20, 2019