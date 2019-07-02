عبدالعزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الفيصلي الجديدة برئاسة فهد المدلج.

وجاء مجلس إدارة نادي الفيصلي خلال الأربعة أعوام المقبلة كالتالي؛ فهد المدلج رئيسًا، عبدالله الضاوي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ مساعد المويس، وائل المدلج، بندر العتيبي، ضاوي الضاوي، مدلج اللعبون وعبدالكريم أبانمي.

وكان مجلس إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج قد عقد اجتماعه الأول، مساء اليوم الثلاثاء، ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ لما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من دعم كبير.

كما اعتمد المجلس عددًا من القرارات الإدارية، متمنيًا التوفيق لجميع من تم تكليفهم لتحقيق مزيدٍ من التقدم خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي، محتلًّا المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.