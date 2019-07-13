عبدالفتاح آدم .. ضربة النصر الأولى

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي النصر، اليوم السبت، مع المهاجم عبدالفتاح آدم قادمًا من صفوف نادي التعاون حتى عام 2024.

وكان نادي النصر أبدى رغبته مرارًا وتكرارًا بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم لتدعيم صفوفه الهجومية، خاصة في ظل حديث بعض من التقارير الصحافية، عن اقتراب اللاعب النيجيري أحمد موسى من الرحيل عن صفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح نادي النصر رغم عدم استقرار أموره الإدارية وعدم معرفة الرئيس الجديد له، في التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن نادي التعاون أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر أن مجلس إدارة الفريق، وافق على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لصفوف النصر، وتمنى مجلس إدارة سكري القصيم كل التوفيق للاعب خلال المرحلة المقبلة مع العالمي.

ضربة قوية من النصر:

ويُعد تعاقد نادي النصر مع عبدالفتاح آدم ضربة أولى مميزة من العالمي في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أوصل نادي النصر رسالة إلى منافسيه أنه قادر على تحقيق أهدافه رغم انشغاله بانتخابات رئيسه الجديد.

وسبق للمهاجم عبدالفتاح آدم اللعب في صفوف نادي الجيل في الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، ولعب كذلك في صفوف نادي الحزم قبل الانضمام لـ نادي التعاون.

تألق لافت للأنظار:

ويذكر أن عبدالفتاح آدم تألق مع نادي التعاون في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، حيث خاض الكثير من المباريات تمكن فيهم من إحراز 15 هدفًا.

ولفت عبدالفتاح آدم الأنظار إليه بتألقه مع التعاون، حيث ساهم في فوز نادي سكري القصيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي النصر عن تعاقده مع عبدالفتاح آدم بشكل رسمي بعد معرفة رئيسه الجديد.