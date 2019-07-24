عبدالله الدوسري يُمثّل المملكة في بطولة الكارتينج الأوروبية

المواطن - واس

يشارك سائق فريق إي دي السعودي للسباقات عبد الله الدوسري (14 عامًا) في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة IAME X30 الأوروبية للكارتينج التي ستنطلق غدًا على حلبة واكرسدورف الألمانية وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ويدخل الدوسري السباق بفئة الناشئين في منافسة بين 137 سائقًا، يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف التطوير واكتساب المزيد من المهارات الفنية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، الذي سيشهد العديد من المشاركات المحلية والدولية.

ووصل الدوسري إلى ألمانيا الأحد الماضي ودخل في معسكر إعدادي قبل المشاركة في الجولة وذلك بعد توقف مشاركاته بانتهاء موسمه الرياضي، إذ يسعى المتسابق الناشئ الذي يضع على عاتقه مهمة الوصول إلى طموحاته من خلال مشاركته في البطولة الأوروبية، إلى رفع مستواه الفني، والاحتكاك مع السائقين الأوروبيين، ويرافقه في مهمته السائق الكويتي فهد الخالد الذي يأمل في تحقيق أهدافه من البطولة، حيث سبق له التأهل لبطولة العالم وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأوضح سائق فريق إي دي عبد الله الدوسري أن سباقات الكارتينج هي المفتاح الرئيسي للوصول إلى عالم الاحتراف في رياضة السيارات، مؤكدًا سعيه لتطوير قدراته الفنية والمساهمة في رفع راية المملكة في المحافل الدولية.