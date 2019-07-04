عبد الرحمن العبود ينضم لكتيبة الاتحاد لمدة 4 أعوام

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، عن تعاقده مع اللاعب عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتفاق لمدة أربعة أعوام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الاتحاد عبر تويتر أن العميد تعاقد مع اللاعب عبد الرحمن العبود، حيث تمت مراسم توقيع العقد بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي ووكيل أعمال اللاعب العبود.

ويذكر أن نادي الاتحاد يسير بخطى ثابتة، حيث يسعى العميد للتعاقد مع الصفقات القوية وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

وأعرب أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عن أمنياته للاعب عبد الرحمن العبود بالتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق طموح الجمهور الاتحادي.

جدير بالذكر أن أنمار الحائلي فاز برئاسة نادي الاتحاد ولمدة أربع سنوات ليخلف لؤي ناظر، والذي تولى رئاسة الاتحاد بتكليف من الهيئة العامة للرياضة.