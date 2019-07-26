عبد الشافي لـ الأهلي: فترة لن أنساها

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب المصري محمد عبد الشافي ظهير أيسر النادي الأهلي السابق على توجيه رسالة توديع للراقي ومجلس إدارته وجماهيره بعد رحيله عن صفوف الفريق الأهلاوي.

وكتب محمد عبد الشافي عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك: هذه الأيام لن تُنسى، أتقدم بخالص الشكر للنادي الأهلي السعودي ومجلس إدارته المحترم ولكل جماهير وعشاق النادي على هذه الفترة، التي لا تُنسى وعلى هذا الحب والدعم، والذي لاقيته منذ أول يوم لي في النادي.

وكانت تقارير صحافية مصرية، أشارت إلى اقتراب نادي الزمالك المصري من الحصول على توقيع محمد عبد الشافي لمدة ثلاث مواسم.

فاز محمد عبد الشافي بلقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري في عام 2010 بأنجولا، وشارك مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2017 ومع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم بـ روسيا.