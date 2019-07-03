عجمان ينتظر رد القادسية بشأن ستانلي

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي عجمان الإماراتي في التفاوض مع القادسية لاستمرار النيجيري ستانلي أوهاويتشي في صفوفه الموسم الرياضي المقبل.

ويرغب مجلس إدارة نادي عجمان في تجديد إعارة النيجيري ستانلي من صفوف القادسية لمدة موسم رياضي آخر، وذلك وفقًا لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

وينتظر عجمان ردّ نادي القادسية حتى بداية الأسبوع المقبل بحد أقصى؛ لحسم موقفه النهائي، وفي حالة رفض إدارة القادسية بقاء مهاجمه ستانلي، فيملك النادي الإماراتي خيارًا آخر، وهو ضم لاعب برازيلي الجنسية.

وانضم النيجيري ستانلي صاحب الـ29 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عام 2017، وأعاره إلى صفوف عجمان موسم 2018/ 2019.

وظهر ستانلي بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، وساهم في احتلاله لمركز متقدم في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع أكثر من هدف خلال فترة إعارته.