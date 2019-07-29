عرض الأهلي يُربك حسابات الزمالك

المواطن - محمد سمعه

أبدى النادي الأهلي بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، رغبته الكبيرة في ضم المصري محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الراقي تقدّم بعرض قدره مليون ونصف المليون دولار أمريكي، لإقناع الزمالك بالتفريط في محمود علاء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

أربك عرض الأهلي حسابات المسؤولين في نادي الزمالك حيث وافق البعض على إعارة محمود علاء من أجل تحقيق الاستفادة المالية وشراء صفقات أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينما يرفض البعض الآخر رحيله حتى لا يُهدم استقرار الفريق الأول كرويًا.

وكان محمود علاء تعرّض للإصابة، خلال مباراة الأهلي والزمالك بالأمس في الدوري المصري، حيث خرج بسبب الإصابة وحل بدلًا منه المدافع محمود حمدي الونش.

ويُذكر أن نادي الهلال كان سبق له وأبدى اهتمامه بالتعاقد مع محمود علاء الذي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وسبق للمدافع محمود علاء، اللعب في صفوف نادي حرس الحدود ونادي وادي دجلة.