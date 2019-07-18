عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية ألمانية، أن نادي برشلونة الإسباني جهز عرضًا ماليًا قدره 90 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لبيع لاعبين لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية، أن برشلونة مستعدّ للتخلي عن البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبيلي أو البرتغالي نيلسون سيميدو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش أو البرازيلي مالكوم من أجل ضم نيمار.

وذُكر أن نادي باريس سان جيرمان يودّ الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع نجمه نيمار.

وكان نيمار قال في تصريح صحافي في الفترة الأخيرة، أنه يودّ الرحيل عن صفوف النادي الباريسي.

وارتبط اسم نيمار بالانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.