عرض قياسي من توتنهام لضم ديبالا

المواطن - مروة نبيل

بدأ مسؤولو نادي توتنهام الإنجليزي في التواصل مع إدارة يوفنتوس الإيطالي، للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي توتنهام قدم عرضًا لإدارة يوفنتوس بـ80 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع ديبالا.

ويبدو أن توتنهام على استعداد لتحطيم الرقم القياسي لقيمة صفقاته، من أجل ضم ديبالا في الميركاتو الحالي، حيث تعاقد هذا الصيف مع نجم ليون الفرنسي، تانجاي ندومبيلي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وتغير إدارة توتنهام تفكيرها منذ تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتُركز حاليًا على تدعيم صفوف السبيرز وتكوين فريق قوي، للمنافسة على الألقاب.

ويُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، ومنها مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وابتعد ديبالا عن المشاركة بشكل أساسي مع يوفنتوس منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجح في تسجيل 10 أهداف فقط الموسم الماضي.