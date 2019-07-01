عزت أبو عوف .. الطبيب الفنان ابن الضابط عازف الكمان

المواطن - متابعة

بعد صراع طويل مع أمراض الكبد، تُوفي الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 عامًا، داخل أحد المستشفيات الخاصة التي مكث بها نحو شهر ونصف.

وعبّر لفيف من الفنانين في أقطار الوطن العربي على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خالص تعازيهم في وفاة عزت أبو عوف الطبيب الذي ترك مهنة الطب ليكون فنانًا شاملًا يغني ويعزف ويجيد تقمّص الشخصيات بكفاءة.

والمعروف أن عزت أبو عوف هو ابن ضابط سابق في الجيش المصري لكن هذا الضابط كان يعشق الموسيقى والفن وكان يعمل كعازف للكمان ما أثر على حياة ابنه وأخواته الأربعة الذين اشتهروا لفترة ضمن فرقة تحمل اسم 4M في إشارة إلى حرف “الميم ” الذي تبدأ به أسماء أخواته الأربعة.

خفيف الروح.. متعدد المواهب

الفنان محمد عادل قال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمك يا رب. الفنان خفيف الروح، متعدد المواهب عزت أبو عوف في ذمة الله”.

وكتب الفنان عمرو دياب :” ‏إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. ‎عزت أبو عوف، تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته”.

أما أحمد السقا فوصف الفنان الراحل بـ”الجنتل مان” وقال “‏وداعًا جنتل مان السينما المصرية، ربنا يرحمك ويغفر لك ياللي أسعدتنا حتوحشني يا حبيبي!َ “.

من ناحيته غرّد محمد الزياني ‏قائلاً : “وفاة الفنان ‎عزت أبو عوف الله يرحمه تحكي معاناته ومرضه بعد فقد زوجته رجل مخلص ومحب لزوجته ووفّى لها حتى بعد وفاتها نوع من أنواع الحب اللي بيستمر دايمًا مهما افترق”

بينما كتب محمد البزاوي “‏وداعًا لمتعدد المواهب .. وداعًا للممثل العبقري.. وداعًا للموسيقار الجميل.. وداعًا للإنسان العظيم.. وداعًا لصاحب الطلة المبهجة.. وداعًا لصاحب الذوق الرفيع.. وداعًا أستاذي عزت أبو عوف.

فيما قال الدكتور كامل نجار: “‏الله يرحم ‎عزت أبو عوف لقد تخرج كطبيب ثم كون فرقه غنائية مع أخواته البنات وكان بيلحن ويغني ثم عمل في مجال التمثيل وعمل أيضًا كمذيع تلفزيوني لبعض الوقت رحلة طويلة في مجال الفن ولم نسمع عنه طوال تاريخه إلا كل خير وكان محبوب من الجميع ( السيرة الحلوة بتدوم) ربنا يغفر له ويرحمه”.

بمشاعر من الحزن الشديد كتب الفنان مصطفى شعبان ‏”اللهم تقبله من الصالحين بقدر ما أعطى من بهجه وسرور ومحبة ورقي في الأخلاق والسلوك، هاتوحشني يا حبيبى”.

قلّ ما تجد مثله

وقال أحمد سعادة “‏‎ ‎عزت أبو عوف من أحب الممثلين إلى قلبي قمة في الرُقي والأخلاق قلّ ما تجد مثله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، فنان متعدد المواهب”.

ودعت إيناس البلوشي قائلة :” اللّهم ارحم مَن مات في الدنيا ولم يمت في قلوبنا، اللّهم نوّر قبر ‎عزت أبو عوف واجعل الجنة هي داره ومقامه .. الله يرحمك”.

وكتبت صوفيا علي : “‏مش بس مصر اليوم حزينة بل كل العالم حزين لأجلك أحببناك فرحلت والبقاء لله عزت أبو عوف ‏رحل عن عالمنا الفنان والدكتور والموسيقار والمُثقف وابن الأُصول والجِنتلمان الذي لا نملك له سوى الدعاء”.

وقالت سمر شاهي” ‏خـبر حزين صباحاً، كان إنسانًا راقيًا في تعاملاته مع كل الناس، الله يرحمه ويغفر له، ‏لله ما أعطي وله ما أخذ البقاء لله وحده الله يرحمه ويتجاوز عن أخطائه عزت أبو عوف.