عسير تترقب حضور أندية دوري المحترفين والمفاجأة غياب الكبار!

المواطن - أبها

تترقب جماهير منطقة عسير بشغف بالغ انطلاق دوري المحترفين السعودي 2019/ 2020م، بعد شهر من الآن، خاصة بعدما كشف الستار يوم أمس عن جدول مباريات الدور الأول، والذي يمثل المنطقة خلاله ولأول مرة تاريخيًّا كل من ناديي أبها وضمك.

وبعد إصدار الجدول حرصت الجماهير الرياضية بالمنطقة على معرفة وجدولة مواعيد مباريات الناديين بملعب (المحالة)، ومعرفة مواعيد مباريات أنديتها المفضلة الأخرى مع الناديين على ذات الملعب.

وشهد جدول الدور الأول عدة مفارقات ملفتة، لعل من أبرزها التقاء قطبي عسير ضمك وأبها في الجولة الافتتاحية مع قطبي العاصمة النصر والهلال!

كما شهد جدول مباريات الناديين بالدور الأول (بالمحالة) عدة مفارقات أخرى منها:

عدد مباريات الناديين بالدور الأول مع الأندية الأربعة الكبار “الهلال والنصر والاتحاد والأهلي” 8 مباريات، إلا أنه لن يلعب منها (بالمحالة) إلا مباراة واحدة تجمع ضمك والاتحاد بالجولة 3، وبذلك سيكون نصيب الدور الثاني 7 مباريات.

أندية الشباب والاتفاق والرائد والفيحاء ستلعب مباراتيها مع أبها وضمك بالدور الأول (بالمحالة)، وهذا يعني أنها لن تزور أبها بالدور الثاني.

لن يلعب الناديان أي مباراة (بالمحالة) خلال العام الهجري الحالي، والذي يشهد إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية؛ ولذلك فعلى جماهيرهما انتظار بدء العام الهجري الجديد أي بعد حوالي شهر من انطلاقة الدوري قبل إقامة أول لقاء لهما (بالمحالة).

الجولة 13 ستشهد إقامة ديربي الجنوب (بالمحالة)، وهو أول ديربي يجمع الفريقين بالدوري الممتاز طوال تاريخهما.

الجولات 9، 2، 1 لن تشهد إقامة أية مباراة (بالمحالة).

الجولتان 10، 3 ستشهدان إقامة مباراتين (بالمحالة).

14 مباراة سيحتضنها ملعب (المحالة) خلال الدور الأول مناصفة بين قطبي عسير أبها وضمك.