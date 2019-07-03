عطل فني يربك مستخدمي واتساب وفيسبوك وإنستجرام.. والشركة تعلق

المواطن - متابعة

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات الصور والفيديو وغيرها عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، بما فيها واتساب وإنستجرام.

وردت فيسبوك رسميًّا، على هذا العطل عبر تغريدة في “تويتر”، حيث أكدت الشركة أنها على دراية بهذه المشكلة، وأنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن.

وذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستجرام، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك وواتساب.