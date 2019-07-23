عطوة: من الآن سأكون مشجعًا لـ الرائد

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدافع المصري محمد عطوة عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

وقال محمد عطوة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عام ونصف العام من أجمل أيامي.. شكرًا جمهور الرائد لقد مسست حبكم في هذه الفترة.. ستظلون في قلبي”.

وتابع المدافع المصري تغريدته قائلًا: “ومن الآن سأكون مشجعًا لكم وأتمنى من الله توفيقه فيما هو قادم.. تم إنهاء التعاقد بالتراضي من الطرفين.. شكرًا أبو بندر.. شكرًا رائد التحدي”.

وقعت إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الثلاثاء، مخالصة مالية مع محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين، وقدمت شكرها للاعب المصري محمد عطوة، على ما قدمه خلال الفترة الماضية وتمنت له التوفيق في حياته المستقبلية.

وكان المصري محمد عطوة، صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في يناير عام 2018، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، قادمًا من الاتحاد السكندري مقابل 200 ألف دولار.

وقدم محمد عطوة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الموسم الماضي، حيث شارك معه في 27 مباراة، وغاب عن 3 لقاءات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يُستبدل في أي مواجهة.