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أكدت تقارير وجود علاقة بين النجم شون مينديز والنجمة كاميلا كابيو، وذلك بعد تقديمهما أغنية “Senorita”، وأيضًا انفصال كابيو عن النجم ماثيو هوسي.

واستند موقع ET الأجنبي على هذه الأنباء بحسب صور جمعت بين شون مينديز وكابيو أثناء تواجدهما في هوليوود، وذلك خلال تصوير كليب “Senorita”، الذي حصد ملايين المشاهدات بعد مرور أقل من شهر على طرحه.

شون بيتر رول مينديز (بالإنجليزية: Shawn Mendes) ولد 8 أغسطس 1998، وهو مغنٍّ كندي، بدأ نجاحه سنة 2013، حينما بدأ في نشر أغاني غلاف على تطبيق مشاركة الفيديو الشهير فاين (تطبيق محمول).

وفي العام التالي، لفت شون مينديز انتباه مدير الفنانين أندرو غيرلتر وآيلاند ريكوردز زيغي شارتون الأمر الذي قاده إلى التوقيع مع شركة تسجيل، ثم بعدها أطلق شون مينديز أول أغنية منفردة له “حياة الاحتفال” التي نجحت عالميًّا.

وبعد إطلاق أغنية حياة الاحتفال أصدر شون مينديز ألبوم قصير وألبوم أستوديو، وأدى جولة منفردة ناجحة.

وولد شون مينديز في تورنتو، أونتاريو بكندا وترعرع في بيكرينغ، إحدى ضواحي المدينة، وهو ابن كارين، وكيلة عقارية، ومانويل مينديز، رجل أعمال.

ووالد شون مينديز من أصول برتغالية (من عائلة من لاغوس)، بينما والدته إنجليزية.