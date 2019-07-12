علاوة المعلم مهنياً لن تتوقف

المواطن - الرياض

احتوت لائحة الوظائف التعليمية على العديد من المزايا والإيجابيات لمن يمارس العمل التعليمي إيماناً من المملكة بأهمية هذه المهنة وضرورة توفير حياة كريمة تليق بمَن يمارسها.

ومن بين المزايا في اللائحة الجديدة التي ستدخل حيز النفاذ خلال 180 يوماً من إقرار مجلس الوزراء لها الثلاثاء الماضي، أن العلاوة السنوية لن تتوقف عن المعلم مهنياً، بل ستكون أعلى كما أن جميع المعلمين سيسكنون في السلم الجديد على درجة ممارس أو أفضل لمن يستحق.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس

وطبقاً لسلم الرواتب الجديد تصل المكافأة الشهرية لقائد المدرسة إلى 800 ريال فيما تصل 500 ريال لكل من مدير المدرسة والمشرف التربوي على حدة.

وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس سنوات الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير.