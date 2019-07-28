علي معلول يقتحم قائمة تاريخية لمباريات الأهلي والزمالك

المواطن - مروة نبيل

ظهر الظهير الأيسر التونسي علي معلول بشكل مميز في مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم، لينضم إلى قائمة هدافي مواجهات القمة.

وسجل علي معلول هدف مباراة الأهلي والزمالك الوحيد في الدقيقة 59 من أحداث الشوط الثاني، بعد متابعة جيدة لتسديدة وليد سليمان التي أخطأ حارس مرمى الأبيض، عماد السيد في إبعادها، ليهز النجم التونسي الشباك.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، والرابعة على التوالي.

علي معلول:

ويُعد هدف علي معلول في مباراة الأهلي والزمالك هو الأول في مباريات القمة المصرية، منذ انضمامه إلى المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي عام 2016، حيث لعب 3 مواجهات من قبل، ولكنه لم يُسجل وصنع هدفًا واحدًا.

وأصبح علي معلول أول لاعب تونسي ينجح في هز الشباك خلال مباريات الأهلي والزمالك الـ118، حيث لم يتمكن أي نجم تونسي احترف في صفوف الفريقين من تسجيل أهداف في القمة المصرية من قبل.

ورفع علي معلول رصيده إلى 8 أهداف في بطولة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم بعد هذه في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، ليكون هداف الأحمر الموسم الحالي.

الأهلي والزمالك:

ولعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تونس كل من، وسام العابدي، يامن بن ذكري، حمدي النقاز وفرجاني ساسي، فيما احترف في صفوف الأهلي أنيس بوجلبان وعلي معلول.