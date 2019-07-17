عمر خربين يصل معسكر الهلال

المواطن - مروة نبيل

وصل السوري عمر خربين إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتأخر انضمام عمر خربين إلى معسكر الهلال في النمسا خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة في استخراج التأشيرة الخاصة بسفره.

وكان عمر خربين لعب في صفوف بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل أن يعود إلى الهلال مجددًا.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال تمسّك ببقاء عمر خربين في صفوفه الموسم المقبل، رغم تلقي النجم السوري عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم ثالث تجاربه الودية خلال معسكره الإعدادي في النمسا ضد فريق بودافوكي المجري.