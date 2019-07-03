عملية دقيقة لاستئصال 14 ورمًا ليفيًا من رحم سيدة بالأحساء

المواطن - واس

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إجراء عملية دقيقة لمريضة، واستئصال 14 ورمًا ليفيًا من الرحم.

وكانت المريضة تعاني من نزيف وآلام حادة في البطن، وبعد تشخيص الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة نجح الفريق الطبي في إجراء العميلة واستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على رحمها، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

وفي سياق متصل تمكن فريق طبي من إنقاذ مريضة من حمل عنقودي، والتصاقات شديدة داخل البطن، مع وجود أربع عمليات قيصرية سابقة، وتعد من العمليات شديدة الخطورة، حيث نجح الفريق الطبي بعد عمل الفحوصات اللازمة في إزالة الرحم الذي يحتوي الحمل العنقودي دون أي مضاعفات تذكر.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعـد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.