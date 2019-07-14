عملية منظار لركبة نجم الشباب

المواطن - مروة نبيل

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم نادي الشباب، محمد عطية، حاجته إلى إجراء عملية منظار تشخيصي للركبة.

وأوضح نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محمد عطية تعرض لالتواء أثناء التدريب الأخير للاعب مع الفريق.

ومن المقرر أن يُجري نجم نادي الشباب، محمد عطية، عملية المنظار تحت إشراف طبيب مختص خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد عاد إلى التدريبات الجماعية قبل عدة أيام، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.