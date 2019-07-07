عملية ناجحة بالقلب تنهي معاناة طفل جازان

عملية ناجحة بالقلب تنهي معاناة طفل جازان

2019/07/07
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان – جازان

أنهى فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان معاناة طفل كان يشكو من صعوبة في التنفس حيث تبيّن لديه أنه كان يُعاني من ثقب كبير بين الأذينين في القلب.

وقالت صحة جازان بأن فريقًا طبيًا بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إنهاء معاناة طفل من ثقب كبير بين الأذينين في القلب؛ وذلك بعد إجراء عملية جراحية ناجحة من دون حدوث مضاعفات ولله الحمد، حيث كان الطفل يشكو من صعوبة التنفس والتهابات رئوية متكررة إضافة إلى بعض الأعراض الأخرى.

وبعد تقييم الحالة وإجراء الكشف الطبي على الطفل والفحوصات الإشعاعية اللازمة تبيّن وجود ثقب كبير بين الأذينين في قلب الطفل، حيث تقرر إجراء التدخل الجراحي لإنهاء معاناة الطفل وذلك من خلال عملية جراحية تُعد الأولى من نوعها في جراحة الأطفال بصحة جازان.

وقد استغرقت العملية 4 ساعات تمّ من خلالها سد الثقب الذي كان يتواجد بين الأذينين بقلب الطفل وتكللت بالنجاح، وبعد المتابعة بأقسام التنويم وخضوعه للرعاية الطبية اللازمة غادر الطفل المستشفى بعد تماثله للشفاء.



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