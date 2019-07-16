عمل المراكز التجارية 24 ساعة يضاعف حركة الأسواق

المواطن - الرياض

يُسهم قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع.

كما تُسهم مزاولة الأنشطة التجارية على مدار ٢٤ ساعة في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين وذلك في إطار سعي الدولة لتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه.

ضوابط وآليات

ويشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوّة.

وهنا يجب التنويه أن قرار مزاولة الأنشطة التجارية ليس إلزامياً والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات حيث إنه بهذا الشكل يمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

الاحتياجات الأمنية والاجتماعية

وبطبيعة الحال يراعي القرار ‏‎الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وكان مجلس الوزراء قرّر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يُحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.