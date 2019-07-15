عمل بطولي ينتهي بالتكريم بمكة

المواطن - مكة المكرمة

كرم أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، عدداً من الشباب بادروا لإنقاذ أطفال من حريق اندلع داخل شقتهم.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوثق تكريم الأمير خالد الفيصل، لعدد من الشبان أنقذوا 3 أطفال احترقت شقتهم بالعاصمة المقدسة.

وظهر خلال المقطع، مجموعة من الشبان خاطروا بحياتهم لإنقاذ عدد من الأطفال اندلعت النيران داخل مسكنهم، حيث قام الشبان بإخراج الأطفال من خلال النوافذ، بينما تصاعدت الأدخنة من داخل الشقة.