عموري في المقدمة.. الهلال يعلن قائمة معسكر النمسا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في معسكر النمسا، ويتقدمها الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

عموري:

ويُعد تواجد النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في قائمة الهلال خلال معسكر النمسا من أجل الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد؛ بمثابة المفاجأة للجماهير، حيث انتشرت مؤخرًا أنباء تُفيد برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عموري بداية الموسم الرياضي الحالي بعقد يمتد لموسم واحد، وظهر النجم الإماراتي بمستوى مميز مع الأزرق قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب عموري عن المباريات منذ شهر أغسطس الماضي، حيث خضع لعملية الرباط الصليبي في مدينة برشلونة الإسبانية، وأجرى خلال الفترة الماضية برنامجًا تأهيليًّا تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد.

قائمة الهلال:

وجاءت قائمة الهلال في معسكر النمسا كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ديجينك، عمر عبدالرحمن عموري ومحمد جحفلي.

كما تواجد أيضًا كل من؛ ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتيمبي جوميز، نواف العابد، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي وذعار العتيبي.

رازفان:

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مقبلين؛ أملًا في قيادة الزعيم إلى منصات التتويج والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.