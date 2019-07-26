عموري في خبر كان بعد بيان الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي الهلال بيانًا يوم الجمعة الماضية، أكد فيه توقف المفاوضات بصورة نهائية مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”؛ وذلك بسبب مماطلة الأخير حول الرد على عرض تجديد عقده من قبل الهلال.

وبسبب بيان نادي الهلال، قالت تقارير صحافية: إن نادي العين الإماراتي خفّض قيمة الراتب المعروض على عموري لضمه لصفوف النادي الإماراتي من 15 مليونًا إلى 10 ملايين ريال.

ولا شك أن بيان نادي الهلال، والذي تحدث عن مماطلة عموري ووكيل أعماله في الرد على إدارة فهد بن نافل، جعل نادي العين يؤمن نفسه ويُحدد مطالبه من أجل الموافقة على عودة عموري لصفوفه.

ويذكر أن عموري حاليًّا أصبح “في خبر كان”، خاصة أن مصير اللاعب الإماراتي غامض وليس معروفًا إذا ما كان سيلعب في نادي العين بالموسم المقبل، أو قد ينضم لـ النادي الأهلي.

وقيل: إن الأهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب عموري مقابل 40 مليون ريال، حيث لا تزال إدارة الأهلي تنتظر رد عموري ووكيل أعماله.

ولم يشارك عموري مع الهلال في الموسم الماضي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي.