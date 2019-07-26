عموري ولدنا .. جماهير الهلال تكشف أمنيتها بعد قرار الإدارة

المواطن - محمد سمعه

رفضت جماهير الهلال، قرار إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، وهو إيقاف مفاوضات تجديد العقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” خلال الفترة الحالية.

وكان نادي الهلال أصدر بيانًا يوم الجمعة الماضية، أكد فيه أن السبب الرئيسي وراء إيقاف مفاوضات تجديد العقد مع عموري هو مماطلته في الرد على الإدارة الهلالية بعد عرض تجديد العقد والذي قُدم في الفترة الأخيرة.

ودشنت جماهير الهلال وسمًا على تويتر بعنوان “عموري ولدنا يا الوليد”، في إشارة منها إلى طلبها بتدخل الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال؛ وذلك من أجل إعادة اللاعب الإماراتي لصفوف أزرق العاصمة مرة أخرى.

وقال METOO عبر حسابه في تويتر: عموري اعتذر، رجعه يا الوليد، هذا ولدنا ما لكم عذر.

وقال حساب آخر يحمل اسم منوشا: حتى الآن لا حس ولا خبر من إدارة الهلال، هل هذا التجاهل من ستعمل عليه في سياستها؟! ستُعد سقطة في تاريخ رئاستهم، الجمهور يعلم بمصلحة النادي فلماذا هذا التجاهل؟! رسالة لرئيس الهلال، الهلال ملك جمهوره، الجمهور هو سبب النجاح أو الفشل.

وركزت الجماهير الهلالية في طلبها على ضرورة تدخل الأمير الوليد بن طلال من أجل تحقيق مطالب عموري المادية للانضمام إلى الهلال في موسم 2019-2020.

وكان الهلال ضم عموري في صيف 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.