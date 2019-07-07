عموري يترك معسكر الهلال ويغادر إلى برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال أمس السبت، عن أن نجمه الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري سيسافر اليوم الأحد إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك من أجل إجراء أشعة وفحوصات طبية لدى الطبيب رامون كوجات.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الهلال عبر تويتر أن عموري سيسافر إلى برشلونة لمتابعة آخر تطورات إصابته مع الطبيب رامون كوجات.

وكان عموري خضع لعملية الرباط الصليبي في مدينة برشلونة، بعد إصابته بقطع في الرباط في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.

وارتبط اسم اللاعب عموري، بالرحيل عن صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن اللاعب الإماراتي سيحصل على فرصة أخيرة من قبل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو والذي يرغب في رؤيته للحكم على مستواه.

وكان نادي الهلال وضع اسم ” عموري” ضمن قائمة اللاعبين المتواجدين في معسكر النمسا الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد.