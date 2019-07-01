عموري يخطف قلوب وأعين مشجعي الأزرق.. ولكن!

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ عموري قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعانى اللاعب عموري من إصابة قطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، وهي الإصابة التي حرمته من استكمال باقي الموسم مع أزرق العاصمة.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن إدارة نادي الهلال لن تُجدد عقد استعارة عموري من صفوف نادي العين الإماراتي خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أنه قيل إن عموري لن يشارك مع الهلال أمام النادي الأهلي في مباراتَي الذهاب والإياب بدور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، اللتين ستُقامان في شهر أغسطس المقبل، لأنه سيعود للملاعب في شهر سبتمبر.

وكيل اللاعب يردّ بقوة

ويُذكر أن يوسف غيث وكيل أعمال اللاعب عموري كان نفى تمامًا حاجة موكله لشهرين آخرين من أجل العلاج والتخلص من آثار إصابة القطع في الرباط الصليبي، حيث كتب غيث عبر حسابه في الإنستجرام:” الخبر غير صحيح بتاتًا مجرد إشاعات، الله يعين الجمهور على بعض الصحفيين اللي مالهم ذمة”.

وكان عموري انضمّ لـ صفوف الهلال في صيف 2018 قادمًا من صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة، ووقتها نجح الهلال في الفوز بخدمات عموري بعد منافسة شرسة مع جاره نادي النصر.

عموري لن يسافر إلى النمسا

ومن المنتظر عدم سفر اللاعب عموري مع الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وبجانب عموري، فيُوجد الكثير من اللاعبين الذين يقتربون من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة وهما الإسبانيان جوناثان سوريانو وألبرتو بوتيا بالإضافة إلى الحارس العماني علي الحبسي واللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

تمكّن عموري في أولى مبارياته مع الهلال من خطف قلوب وأعين مشجعي الأزرق، لكن الإصابة حرمتهم من رؤية إبداع اللاعب الإماراتي المُلقب بـ ميسي الخليج حتى نهاية الموسم الماضي.