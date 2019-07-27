عموري يدفع الثمن

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يوم 19 يوليو الجاري، إيقاف المفاوضات وبشكل نهائي مع الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” حول تجديد عقده.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن السبب وراء تراجع الهلال عن تجديد عقد عموري، يعود إلى مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على الهلال بعدما تقدم الأخير بعرضه لتجديد العقد مؤخرًا.

تحدث الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري عن تصرف عموري ووكيل أعماله قائلًا: ما قام به وكيل اللاعب عموري، أصبح عموري هو ضحيته.

أما الناقد الرياضي خالد الشعلان فقال: من أوقف المفاوضات مع نادي الهلال هو عموري ووكيل أعماله.

ويذكر أن جماهير الهلال، كانت دشنت وسمًا “عموري مطلبنا ياابن نافل” في إشارة منها إلى رغبتها في رؤية عموري بقميص أزرق العاصمة في الموسم الجديد 2019-2020.

وترفض إدارة نادي الهلال فتح ملف عموري مجددًا، خاصة أن إدارة فهد بن نافل قررت عدم التفاوض مع اللاعب الإماراتي، وهذا القرار سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وكان عموري تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي، خلال مباراة بين الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم عموري لصفوف نادي الهلال في صيف 2018 على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي.