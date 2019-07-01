عموري يواصل التأهيل

المواطن - مروة نبيل

يواصل نجم نادي الهلال والمنتخب الإماراتي الأول، عمر عبدالرحمن عموري، برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة؛ استعدادًا للمشاركة في المباريات مجددًا.

عموري:

وأعلن نادي الهلال أن نجمه الإماراتي عموري سيواصل برنامج التأهيلي خلال معسكر النمسا حتى موعد فحصه لدى الطبيب رامون كوجات؛ من أجل الوقوف على حالته الصحية والبدنية.

وكان نادي الهلال قد ضم عموري إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى النمسا، فجر الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، رغم انتشار أنباء تُفيد برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إصابة عموري:

وتعاقد نادي الهلال مع عموري بداية الموسم الرياضي الحالي بعقد يمتد لموسم واحد، وظهر النجم الإماراتي بمستوى مميز مع الأزرق، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب عموري عن المباريات منذ شهر أغسطس الماضي، حيث خضع لعملية الرباط الصليبي في مدينة برشلونة الإسبانية، وأجرى خلال الفترة الماضية برنامجًا تأهيليًّا تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد.