عمومية ضمك تنعقد بـ30 عضوًا

المواطن - خميس مشيط

أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، الجمعية العمومية العادية السنوية لنادي ضمك، بحضور رئيس النادي صالح أبو نخاع وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب هيئة الرياضة بعسير فهد حنتوم و30 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين والذين تنطبق عليهم الشروط وتسمح لهم بالحضور.

وبدأت الجمعية بكلمة رئيس النادي رحب خلالها بالحاضرين، مقدمًا شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تعيشه البلاد من نهضة في كافة المجالات ومن ضمنها الاهتمام بالشباب والرياضة، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وقفته الكريمة والأمر بسداد مديونية ناديي ضمك ونادي أبها، وللأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة لاهتمامه المباشر بتوفير احتياجات منشأة النادي، وأيضًا لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على الوقفة الصادقة مع أندية المنطقة.

وأعرب أبو نخاع عن شكره لكافة العاملين بالنادي على المجهود الكبير الذي قاموا به خلال الموسم الماضي، وهو ما أثمر صعود النادي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولرئيس أعضاء الشرف الشيخ عبدالعزيز بن مشيط ومحافظ خميس مشيط خالد بن مشيط ولرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء الشرف ولجمهور فارس الجنوب.

وعرض أمين عام النادي، عبدالوهاب بن دخيل، التقرير الإداري خلال السنة الماضية، كما عرض أمين الصندوق عبدالله بن قزعة التقرير المالي بعد مراجعته والمصادقة عليه.

وتحدث نائب الرئيس محمد بن ثابت عن الدور المتكامل والمتناغم بين الجميع؛ مما نتج عنه نجاح وتحقيق طموح المنطقة برمتها.

وأقرت الجمعية العمومية الميزانية العامة المتوقعة للموسم القادم، كما تم دعوة أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء الشرف لعقد اجتماع خلال الأيام القادمة.