عوائق تواجه مباريات الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

من المنتظر أن تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعًا يوم السبت الموافق 20 يوليو؛ وذلك للكشف عن مباريات الموسم الجديد 2019-2020 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

ويُذكر أن عدد الحضور لاجتماع رابطة دوري المحترفين سيكون بسيطاً حيث لن يتمّ دعوة وسائل الإعلام، وسيتم الكشف عن نتائج القرعة في بيان رسمي لرابطة دوري المحترفين.

عوائق كثيرة

جدير بالذكر أن عدة عوائق تُهدد جدول مباريات الدوري السعودي في موسمه الجديد حتى قبل الإعلان عن مبارياته، مثل موعد مباريات المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

كما أن أندية الهلال والأهلي والاتحاد والنصر تُشارك في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في العام الجاري، كما أن أندية النصر والهلال والتعاون والأهلي ستُشارك في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا في العام المقبل والتي تنطلق في شهر فبراير.

ويُذكر أن رابطة دوري المحترفين ستحدد موعد مباريات الموسم الجديد في الدوري دون معرفة مواعيد مباريات الاتحاد والشباب في البطولة العربية والتي تنطلق عن موسم 2019-2020.

وفي الموسم الماضي، عانت لجنة المسابقات تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم من انتقادات حادة، وذلك بسبب تأجيل المباريات وامتداد الموسم حتى شهر رمضان في عام 2019 مما سبّب الإرهاق لبعض الفرق، كذلك صرخت بعض الأندية في دوري المحترفين بسبب عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص لكثرة تأجيل المباريات لبعض الفرق وعدم التأجيل لفرق أخرى.

كما أن قرار استمرار الدوري السعودي خلال مباريات كأس أمم آسيا 2019 في يناير الماضي، أثار الاستياء من قبل بعض الأندية.