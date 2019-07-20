عواقب سقوط السنغال ضد الجزائر

المواطن - محمد سمعه

خسر المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، أمس الجمعة مباراة السنغال ضد الجزائر والتي أُقيمت في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وكانت مباراة السنغال ضد الجزائر، انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد سجله اللاعب بغداد بو نجاح مهاجم نادي السد القطري في الدقيقة الأولى والثانية العشرين من عمر المباراة.

لا شك أن سقوط السنغال ضد الجزائر سيكون له عواقب قوية على المنتخب السنغالي، حيث زادت العقدة تعقيدًا لمنتخب أسود التيرانجا بعد وصوله للنهائي الثاني في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس أمم إفريقيا ويخسره.

وقبل إقامة مباراة السنغال ضد الجزائر، كان المنتخب السنغالي خسر نهائي كأس أمم إفريقيا في عام 2002 ضد المنتخب الكاميروني ووقتها كان أليو سيسيه لاعبًا في صفوف المنتخب السنغالي.

وبعد خسارة السنغال ضد الجزائر، أصبح اللاعب ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي مُهدد بخسارة لقب أفضل لاعب إفريقي في عام 2019، بعد خسارته للمباراة النهائية مع منتخب السنغال.

ويذكر أنه بعد انتهاء مباراة السنغال ضد الجزائر، أصبحت فرص اللاعب الجزائري رياض محرز في التتويج بلقب أفضل لاعب إفريقي كبيرة للغاية، خاصة أن خسارة ساديو ماني للمباراة وخروج منتخب مصر بقيادة محمد صلاح من دور ثمن النهائي، يُقرب اللقب من اللاعب رياض محرز.

وشهدت مباراة السنغال ضد الجزائر، حضور النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني سابقًا رفقة زوجته الجزائرية وهيبة لدعم محاربي الصحراء.

وحرص ريبيري على تهنئة لاعبي منتخب الجزائر بعد الفوز في مباراة السنغال ضد الجزائر.

وكانت مباراة السنغال ضد الجزائر، أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي حيث انطلقت المباراة أمس الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل إقامة مباراة السنغال ضد الجزائر، كان المنتخب السنغالي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب تونس في دور الأربعة، بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز على المنتخب النيجيري بهدفين لهدف.