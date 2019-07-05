غاشم والبيشي يتأهلان لنهائي البطولة العربية لألعاب القوى

المواطن - مروة نبيل

نجح العداءان السعوديان محمد غاشم وبدر البيشي، اليوم الجمعة، في التأهل إلى نهائي سباق 400 متر حواجز.

وفاز محمد غاشم وبدر البيشي، بالمراكز الأولى في تصفيات نصف نهائي السباق خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية لألعاب القوى للناشئين، المقامة في ملعب رادس في تونس.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للثنائي غاشم والبيشي خلال سباق اليوم.

وتأهل أيضًا العداءان السعوديان عنبر الزهراني وعلي الماس، اليوم الجمعة، إلى نهائي سباق 200 متر في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين، المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل.

وانطلقت منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات في تونس، أمس الخميس، وقام الاتحاد العربي للعبة بتكريم البطلين الأولمبيين التونسيين محمد القمودي وحبيبة الغربي خلال حفل الافتتاح.