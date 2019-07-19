غبار على الرياض وسحب رعدية بـ مكة والمدينة

المواطن - الرياض

كشف خبراء الأرصاد والطقس توقعاتهم للأحوال الجوية على بعض المناطق، منها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، اليوم الجمعة.

غبار وسحب رعدية على مكة والمدينة:

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جهته، نشر الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، صورة تبين السحب الممطرة في أجواء الإمارات وسلطنة عُمان وعلى اليمن وبامتداد المرتفعات وإلى منطقة المدينة المنورة مرورًا بمنطقة مكة المكرمة.



طقس الرياض:

ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

كما حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، سالكي الطرق الرابطة بين الرياض والصمان والخرج وحوطة بني تميم وحرض والأحساء والدمام، من وجود ريح ناهضة مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق طوال النهار.