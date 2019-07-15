غبار كثيف يحد الرؤية على سواحل جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

ما زالت موجة الغبار الكثيفة التي تضرب جازان لأكثر من أسبوع تتسبب في الحد من الرؤية وتراكم الأتربة على الطرقات الفرعية والرئيسية وخاصة المحافظات الساحلية والقرى المجاورة لها.

وتحدّث أهالي قرية “المضايا” التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان لـ “المواطن” من تدني الرؤية بشكل كثيفة وخاصة على طريق الصوارمة الذي شهد حوادث مميتة في الأشهر الماضية؛ وذلك بسبب قرب الكثبان الرملية من الشارع الرئيسي الرابط بين المضايا والسهي.

كما بيّن الأهالي خطورة هذا الطريق مع ازدياد الرياح السطحية وكثافة الغبار التي تجتاح الطريق الرئيسي وقد تسبب بعض الحوادث في حالات زحف الرمال على هذا الطريق ناهيك عن السرعة الزائدة من قبل سيارات الشاحنات.

من جهة أخرى أضاف الأهالي أن هذه الموجة التي تجتاح المنطقة هذه الأيام تسببت في زيادة حالات الإصابة بالأمراض الصدرية وخاصه القرى الساحلية والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة

فيما ناشد الأهالي عبر “المواطن” من الجهات المعنية الاهتمام بهذا الطريق وتنظيفه وإزالة الأتربة والكثبان الرملية عن الطريق أولًا بأول وأيضاً من أقسام الطوارئ بمستشفيات لتقديم خدمات طبيبة وخاصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة في توفير كل مقومات سبل الراحة للمواطنين.