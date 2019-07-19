غلطة سراي يستهدف ضم دي سوزا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا، في طريقه إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة Hürriyet التركية، أن نادي غلطة سراي سيبدأ مفاوضاته بشكل رسمي مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات دي سوزا.

وسبق أن لعب البرازيلي دي سوزا في الدوري التركي عبر بوابة فنربخشة لمدة 3 سنوات من 2015 وحتى 2018، ثم انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 12 مليون يورو.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي من قبل عن تمسكها بالبرازيلي دي سوزا، وأكدت أنه واحد من العناصر الأساسية للفريق الأول لكرة القدم، ولا يُمكن الاستغناء عنه، خاصة أن عقده مع الراقي حتى عام 2021.