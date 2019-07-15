غوميز وجانغ في تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك الثنائي الفرنسي بافيتيمبي غوميز والوافد الجديد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صباح اليوم الاثنين.

وعاد غوميز بالأمس إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقام حاليًا في النمسا، بعد سفره مؤخرًا للخضوع لفحوصات طبية دورية.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الزعيم خلال الحصة التدريبية الصباحية اليوم، والتي تركّزت على الجوانب البدنية والفنية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة رازفان لوسيسكو حصة تدريبية مسائية، في إطار استعدادات الزعيم لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.