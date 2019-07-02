غينيا بيساو ضد غانا .. النجوم السوداء يبدعون ويفوزون بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة غينيا بيساو ضد غانا، التي أُقيمت على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز النجوم السوداء بهدفين دون رد.

غينيا بيساو ضد غانا:

وبدأت مباراة غينيا بيساو ضد غانا بشكل سريع، وحاول اللاعبون هز الشباك دون خطورة، وكانت الفرصة الأبرز للاعب النجوم السوداء جوردان أيو في الدقيقة 36، إلا أنها اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب النجوم السوداء بقوة، ونجح سجل جوردان أيو في تسجيل الهدف الأول، قبل أن يُضيف توماس بارتي الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من بابا رحمان، لتنتهي مباراة غينيا بيساو ضد غانا بفوز الأخير بنتيجة 2/0.

ترتيب مجموعة غانا:

وبعد مباراة غينيا بيساو ضد غانا اليوم، رفع منتخب النجوم السوداء رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحبة المركز الثاني.