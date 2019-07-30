فابيو كابيلو يزور السعودية السبت

المواطن - محمد سمعه

يزور المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني الأسبق لنادي ميلان الإيطالي، المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق الثالث من أغسطس في لقاء منتظر للحديث عن العديد من النقاط في مجال كرة القدم ومجال التدريب.

ويحل فابيو كابيلو ضيفًا على معهد إعداد القادة في المملكة للمرة الأولى، حيث يُقام اللقاء يوم السبت في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

يُعد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو واحدًا من أعرق المدربين في تاريخ الكرة الإيطالية والعالمية، حيث فاز بتسعة ألقاب في الدوري مع أندية ميلان الإيطالي، يوفنتوس الإيطالي، روما الإيطالي، ريال مدريد الإسباني.

وسبق للمدرب فابيو كابيلو، تدريب منتخبي إنجلترا وروسيا.

اعتزل فابيو كابيلو التدريب بصورة نهائية بعد تدريبه لنادي جيانغسو سننج الصيني في موسم 2017-2018.