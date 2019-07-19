فاسكيز: نأمل إظهار قوتنا ضد البايرن

المواطن - مروة نبيل

تمنى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز، الظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل، بعد الموسم الكارثي الذي قدمه المرينغي.

وقال فاسكيز: “نحن نعمل بجد ونأمل في أن نُظهر قوتنا في المباراة الودية ضد بايرن ميونخ.. لقد حصلنا على تدريبات شاقة للغاية، وعملنا على الجانب المادي بجلسات طويلة ومُكثفة، ولهذا السبب أتينا إلى مونتريال ونحن سُعداء”.

وتابع لوكاس فاسكيز خلال تصريحات لقناة نادي ريال مدريد الإسباني، الرسمية: “في نهاية الموسم، الشيء المهم هو الحصول على ألقاب”.

ويخوض ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، معسكرًا خارجيًّا في مدينة مونتريال الكندية؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بمشاركة الصفقات الجديدة وفي مقدمتهم البلجيكي إيدين هازارد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أولى مواجهاته الودية ضد بايرن ميونخ الألماني، فجر يوم الأحد المقبل.