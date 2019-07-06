فتح باب الترشح لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، بداية من اليوم وحتى 23 من شهر يوليو 2019.

ومن المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، في الرياض.

وعقد الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعًا، يوم الخميس الماضي، وأقر خلاله المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، وأوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس الجزائري محمد روراوه.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد تقدم باستقالته رسميًّا من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، أواخر الشهر الماضي.