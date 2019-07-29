فتح باب التسجيل في برنامج رواد سار للمهندسين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الحديدية “سار” عن بدء التسجيل في برنامج “رواد سار” لتطوير المهندسين حديثي التخرج في عدد من التخصصات الهندسية، وذلك برواتب تبدأ من 11 ألف ريال إضافةً إلى مزايا أخرى.

وطالبت الشركة الراغبين في التسجيل للتقدم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، من الآن، وحتى 17 أغسطس المقبل، على أن تبدأ المقابلات الشخصية والاختبارات واختيار المرشحين في 25 من الشهر نفسه.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة هي: الهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل درجة البكالوريوس على الأقل بمعدل تراكمي (2.5/4 – 3.75/5)، وألا يتجاوز عمره 28 عاماً، إلى جانب اجتياز الاختبارات المطلوبة.