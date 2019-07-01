فتح باب القبول لخريجي الثانوية في أكاديمية الطيران المدني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (قسم علوم طبيعية)، للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع في تخصصي “الإطفاء والإنقاذ، تشغيل المطارات”، وذلك وفق البرامج المتاحة التالية:

– فني إطفاء وإنقاذ (دبلوم عالي- 3 سنوات).

– مشغل أجهزة إنذار (مسار سريع- 6 أشهر).

– مُسعف (مسار سريع- 3 أشهر).

– مشغل نظام (مسار سريع- سنة).

– سلامة مطارات (مسار سريع- سنة).

– تشغيل مطارات (مسار سريع- سنة).

وبينت الأكاديمية، أن شروط القبول كالتالي:

برنامج الدبلوم- تخصص فني إطفاء وإنقاذ:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة لا يقل عن (80%).

. ألّا يقل عمر المتقدم عن (18) عاماً، وألّا تزيد عن (23) عاماً، حسب التقويم الهجري.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. أن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي.

. أن يعمل المتدرب بعد تخرجه في إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

. أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات مراكز التدريب بالأكاديمية.

. أن يكون قد اجتاز شرط اللغة الإنجليزية في اختبار STEP بمعدل (40%).

. أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات بمعدل (70%).

. أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي (65%) على الأقل.

برنامج دبلوم المسار السريع:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة لا يقل عن (80%).

. أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات بمعدل (70%).

. أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي (65%).

. ألّا يتجاوز عمر المتقدم عن (28) عاماً، حسب التقويم الهجري.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. أن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي.

. أن يعمل المتدرب بعد تخرجه في أحد قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

. أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات مراكز التدريب بالأكاديمية.

. أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية في تخصص (التمريض، الإسعاف)، حسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية أو هيئة الهلال الأحمر.

. أن يكون حاصلاً على اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (TOFEL).

وأوضحت الأكاديمية، أن التسجيل متاح عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)