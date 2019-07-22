فحوصات أخيرة لـ معتز هوساوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، معتز هوساوي، لفحوصات طبية أخيرة قبل العودة للمشاركة مع الراقي.

ومن المقرر أن يجري مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي معتز هوساوي تحاليل طبية وتصويرًا بالأشعة في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسي باريس، صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الأولية التي أجراها هوساوي أثبتت سلامته من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي وجاهزيته لممارسة كرة القدم.

وكان معتز هوساوي قد تعرض لوعكة صحية بداية منافسات الموسم الرياضي الماضي، وخضع لفحوصات طبيب أثبتت معاناته من انسداد في الشريان الرئوي وحاجته إلى الراحة والبُعد عن المجهود البدني.

وغاب معتز هوساوي عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طوال منافسات الموسم الماضي، وحصل على موافقة طبية من أجل إجراء بعض التدريبات اللياقية نهاس الموسم.

ويُشارك معتز هوساوي، صاحب الـ27 عامًا، في تدريبات الراقي الجماعية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، ولكنه تجنب المشاركة في المباريات الودية بناء على نصائح معالجيه بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي في الأهلي.