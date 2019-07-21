فحوصات طبية لنجم الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سيخضع اللاعب معتز هوساوي مدافع النادي الأهلي والمنتخب السعودي لفحص طبي في فرنسا خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل التأكد من مدى جاهزيته لخوض المباريات المقبلة في الموسم الجديد مع الراقي.

وتعرّض معتز هوساوي للإصابة في الفترة الأخيرة، مما تسبّب في غيابه عن مباريات الأهلي في الموسم الماضي، كما أن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يرغب في الوقوف على مدى جاهزية اللاعب استعدادًا لمواجهة نادي الهلال.

ويُذكر أن الأهلي، سيواجه الهلال في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في شهر أغسطس المقبل، حيث يتطلع الراقي لإقصاء الهلال ردًا على إقصاء الهلال للأهلي من البطولة العربية في الموسم الماضي.

ويخوض النادي الأهلي حاليًا معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في دولة النمسا.

شارك معتز هوساوي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع الأخضر وقتها منافسات المونديال من الدور الأول.