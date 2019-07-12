فرجاني ساسي .. والعودة إلى دورينا

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم فرجاني ساسي بالعودة إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تألق بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري.

فرجاني ساسي:

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع فرجاني ساسي في الميركاتو الصيفي، خاصة أنه قدم أداء مميزًا هذا الموسم، سواء مع نادي الزمالك أو منتخب تونس الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة الآن.

وأشار البعض إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية بين الهلال والزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب النادي المصري في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، على أن يضم الزعيم فرجاني ساسي بدلًا منه، ولكن النجم التونسي يرفض هذه الطريقة.

وسبق أن لعب فرجاني ساسي في الدوري السعودي للمحترفين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن ينضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم.

وخطف فرجاني ساسي الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث لعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، ويُعد من أهم اللاعبين في تشكيلة الأبيض.

وساهم فرجاني ساسي في تأهل منتخب تونس الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تألق خلال مباراة مدغشقر الأخيرة، ويحلم بالحصول على اللقب القاري.