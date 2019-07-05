فرصة أخيرة لـ عموري

المواطن - محمد سمعه

سافر اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى دولة النمسا؛ وذلك من أجل خوض فترة الإعداد للموسم الجديد 2019-2020.

وقبل إعلان قائمة الهلال المسافرة إلى النمسا، ارتبط اسم عموري بالرحيل عن صفوف أزرق العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ مما تسبب في وجود حالة من القلق لدى جمهور الهلال، والذي طالب إدارة فهد بن نافل بالإبقاء على اللاعب الإماراتي وعدم التفريط فيه.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن إدارة نادي الهلال ستحسم مصير عموري بعد نهاية معسكر النمسا، وذلك لإعطاء فرصة للمدرب الروماني رازفان لوسيسكو لمراقبة اللاعب عموري والتأكد من حالته الفنية والبدنية.

وستكون هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة لـ عموري من أجل إثبات ذاته وقدراته مع الفريق الهلالي، استعدادًا لما هو مقبل من استحقاقات.

وعانى عموري في الموسم الماضي، وغاب عن الكثير من مباريات نادي الهلال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن عموري انضم لـ الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.